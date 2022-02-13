عمليات بغداد تعلن اعتقال 'إرهابي' وضبط عبوات ناسفة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن اعتقال "إرهابي" وضبط عبوات ناسفة شمالي بغداد.



وقالت القيادة في بيان، إنه "لتعزيز الامن والاستقرار وتجفيف منابع الارهاب في جميع مناطق العاصمة بغداد وبإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت المفارز المتواجدة في سيطرة التحرير(جكوار) ومن خلال الممارسات الامنية وتدقيق اسماء المطلوبين من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب جاء ذلك اثناء دخوله الى العاصمة".

وأضافت أن "قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة السادسة تمكنت من ضبط (15) عبوة ناسفة عبارة عن جيلكان مملوء بالمواد المتفجرة (مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية) ضمن منطقة الخيشات (تل الفرنسي) شمالي بغداد"، مشيرة الى أنه "تم تطويق المكان وتفجيرها موقعياً من قبل كتيبة هندسة الفرقة".