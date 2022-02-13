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رئيس النواب: مصر ملتزمة بدعم البحرين الشقيقة ضد كل الأخطار داخليا وخارجيا

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القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وذلك فى إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب.

 

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عمق ومتانة العلاقات المصرية – البحرينية على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكداً على تقدير الدولة المصرية لدور الملك البحرينى فى دعم الأمن والاستقرار فى منطقة الخليج العربى، مُشدداً على التزام مصر بدعم مملكة البحرين الشقيقة ضد كل الأخطار التى تواجه أمنها داخلياً وخارجياً، ورفضها التام التدخل فى الشئون الداخلية البحرينية.

 

من جانبه، عبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، عن تقديره لهذه الزيارة، والتى تُمثل تأكيداً على قوة وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية، مؤكداً على سعى البحرين لتعزيز علاقاتها مع جمهورية مصر العربية فى ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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