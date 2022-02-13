شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل مستوطنون لفلسطينين يصلون في الشارع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمحاصرة مجموعة من مستوطني دولة الاحتلال، لعدد من الفلسطينيين يؤدون الصلاة في أحد الشوارع بحي الشيخ جراح.

ونشرت شبكة “صوت الأقصى” الفيديو وعلقت عليه :” المستوطنون يحاولون عرقلة صلاة الفلسطينيين في حي الشيخ جراح من خلال الوقوف امامهم ووضع الموسيقى”.

ويظهر الفيديو قيام عدد من المستوطنين بالوقوف خلف وأمام المصلين، وكان مع أحدهم كلبًا بينما أذاع آخرون الموسيقى للتشويش على المصلين.