شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل مستوطنون لفلسطينين يصلون في الشارع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمحاصرة مجموعة من مستوطني دولة الاحتلال، لعدد من الفلسطينيين يؤدون الصلاة في أحد الشوارع بحي الشيخ جراح.
ونشرت شبكة “صوت الأقصى” الفيديو وعلقت عليه :” المستوطنون يحاولون عرقلة صلاة الفلسطينيين في حي الشيخ جراح من خلال الوقوف امامهم ووضع الموسيقى”.
ويظهر الفيديو قيام عدد من المستوطنين بالوقوف خلف وأمام المصلين، وكان مع أحدهم كلبًا بينما أذاع آخرون الموسيقى للتشويش على المصلين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماذا فعل مستوطنون لفلسطينين يصلون في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.