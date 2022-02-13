شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تنصح شركات الطيران بعدم التحليق فوق البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

نصحت أوكرانيا شركات الطيران بعدم التحليق فوق البحر الأسود بسبب المناورات الروسية.

يأتي تحذير الحكومة الأوكرانية مع تزايد المخاوف من غزو روسي في أي وقت، إلا أنها رفضت إغلاق مجالها الجوي.

وقال ميخائيلو بودولياك، وهو أحد مستشاري مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الأحد، إن أوكرانيا لا ترى جدوى من إغلاق مجالها الجوي وسط التصعيد مع روسيا، وذلك بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن القوات الروسية قد تغزو الدولة الواقعة في شرق أوروبا في أي وقت.

وقالت شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم، السبت، إنها ستوقف رحلاتها إلى أوكرانيا على الفور، بينما ذكرت شركة الطيران الأوكرانية سكاي أب اليوم الأحد، إنها اضطرت إلى تحويل مسار إحدى رحلاتها بعد أن منعت الجهة مالكة الطائرة المستأجرة الرحلة من دخول المجال الجوي الأوكراني.

وقال بودولياك “النقطة الأهم هي أن أوكرانيا نفسها لا ترى أي جدوى من إغلاق المجال الجوي. هذا هراء. وفي رأيي يشبه نوعاً من الحصار الجزئي”.

وأضاف: “إذا قررت شركات طيران معينة إعادة ترتيب جدول الرحلات فهذا بالتأكيد لا علاقة له بقرارات أو سياسات دولتنا”.

وقامت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ودول أخرى بتقليص أو إجلاء موظفي السفارات ونصحوا رعاياهم بعدم السفر إلى أوكرانيا وسط تصاعد الأزمة.

وقالت واشنطن إن الجيش الروسي، الذي حشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا، قد يغزو الدولة المجاورة في أي لحظة.

وإلى الآن تنفي موسكو وجود أي خطة من هذا القبيل ووصفت هذه التحذيرات بأنها “هستيريا”.

وذكرت شركة “سكاي أب” الأوكرانية في بيان أن إحدى رحلاتها التي كانت تقل 175 راكبا من البرتغال اضطرت للهبوط في مولدوفا، السبت، بدلا من التوجه إلى أوكرانيا بعد أن منعت الجهة مالكة الطائرة المستأجرة ومقرها أيرلندا الطائرة من دخول المجال الجوي الأوكراني.