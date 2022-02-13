شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة.. إعدام ضابط عراقي ومخبر تسببا في قتل 20 شخصًا من أسرة واحدة بمعلومات كاذبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واحدة من أغرب وأبشع الجرائم، قتلت قوات الشرطة العراقية 20 شخصًا من أسرة واحدة، نتيجة مداهمة أمنية لمنزلين بعد أن أبلغ مخبرًا أجهزة الأمن باختباء إرهابيين مطلوبين في المنزل.

المفاجأة الأكبر هي أن المخبر التابع للشرطة، يعلم أن معلوماته كاذبة بل إنه ابن أخ أحد الضحايا ويوجد خلافات بينهما، فقرر الانتقام بهذه الطريقة.

وأصدرت محكمة جنايات بابل جنوب بغداد، اليوم، حكماً بالإعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر على خلفية عملية أمنية استندت إلى معلومات كاذبة وانتهت بمقتل 20 شخصاً من عائلة واحدة بينهم أطفال.

والحكم الذي صدر قابل للتمييز، بحسب مصدر قضائي في محكمة جنايات بابل مطلع على القضية التي أقيل على أثرها قائد شرطة المحافظة وأوقف عدد من الضباط.

ووقعت الفاجعة في ديسمبر الماضي في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلاً بحثاً عن مطلوبين اثنين يُعتقد أنهما متهمان بالإرهاب.

بعدها، أوضح القضاء العراقي أن مخبراً هو ابن أخ أحد الضحايا، تقدّم بأخبار كاذبة نتيجة خلافات عائلية، حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية، مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين، ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية.

وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء نشرته وكالة الأنباء العراقية اليوم، أصدرت محكمة جنايات بابل حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من المتهمين دينا بارتكاب الجريمة.

وأورد البيان أن المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق.

وقال مصدر في محكمة الجنايات إن المحكومين بالإعدام هما مقدّم في الاستخبارات في الداخلية والمخبر الذي قدّم معلومات كاذبة.

وأوضح أن 18 متهماً آخرين ينتظرون محاكمتهم في هذه القضية بينهم عناصر في قوات الأمن.