شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير خطير.. أوكرانيا تنشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات على طول خطوط التماس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، مساء اليوم الأحد، أنه تم نشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات على طول خطوط التماس، وفقا لخبر عاجل نشرته “العربية”.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة لا تستطيع التنبؤ بموعد بدء روسيا “غزوها لأوكرانيا”، محذرًا في الوقت نفسه من أنه قد ينطلق “في أي لحظة”.

وقال ساليفان: “لا نستطيع التنبؤ بيوم محدد بدقة، لكننا نؤكد منذ بعض الوقت أننا الآن في نافذة قد تبدأ فيها روسيا غزوها وحملة عسكرية واسعة النطاق على أوكرانيا بأي يوم، وهذا يشمل الأسبوع القادم، قبل اختتام الألعاب الأولمبية”.

وأضاف أن “الغزو الروسي” قد ينطلق بعد الألعاب الأولمبية التي تختتم في 20 فبراير، وأن إدارة الرئيس جو بايدن كذلك لا تزال تعتبر من الممكن أن “تختار روسيا مسارا دبلوماسيا”.

وأشار إل أن “الطريقة التي تحشد بها روسيا قواتها” عند حدود أوكرانيا تشير بوضوح إلى إمكانية أن تتخذ موسكو “خطوات عسكرية واسعة” ضد أوكرانيا في القريب العاجل.

وأبدى ساليفان استعداد واشنطن للرد على ذلك “على نحو حازم وموحد مع الحلفاء والشركاء”.