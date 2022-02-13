شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. من هو الزعيم الوحيد الذي لا يزال «ترامب» يتواصل معه؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشف كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أخبر مقربين منه أنه لا يزال على “الخليج 365” مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وقالت مؤلفة الكتاب، ماغي هابرمان، إن كيم هو الزعيم الأجنبي الوحيد الذي قال ترامب إنه لا يزال على الخليج 365 معه.

وكان لترامب تصريح شهير، في عام 2018، قال فيه إنه وكيم “وقعا في الحب” بعد تبادل رسائل، لكنهما فشلا في إبرام اتفاق للحد من الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقد تكون الاتصالات بين رئيس أمريكي سابق وكيم استثنائية للغاية، بالنظر إلى العزلة الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والصاروخي.

وقالت هابرمان، وهي صحفية في صحيفة “نيويورك تايمز”، في لقاء لشبكة “سي أن أن” الإخبارية “ما يقوله وما يحدث في الواقع ليس دائما يتسم بالتناغم، لكنه كان يخبر الناس أنه حافظ على نوع من المراسلات أو المناقشات مع كيم جونغ أون”.

وكان ترامب قد عقد قمتين مع كيم بغية الحد من البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وفشلا في التوصل إلى اتفاق، وواصلت البلاد إجراء تجارب صاروخية باليستية، في خطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

ويحمل عنوان كتاب هابرمان المرتقب “السيد ترامب.. رجل الثقة”.