شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث في انهيارات جليدية في جبال الألب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرفت انهيارات جليدية في سويسرا والنمسا في عطلة نهاية الأسبوع ثلاثة أشخاص من محبي الرياضات الشتوية .

وفي سويسرا، لقي رجلان 51 عاما و31 عاما حتفهما في ساشسلن في مقاطعة أوبوالدن يوم السبت، حسبما ذكر مكتب المدعي العام اليوم الأحد.

وكانت نهاية الأسبوع الماضية قد شهدت مقتل 10 أشخاص في انهيارات جليدية في جبال الألب.

وفي إقليم تيرول النمساوي، دفن انهيار جليدي رجلا اليوم الأحد. وتم انقاذه بعد إصابته بجروح خطيرة ونقله إلى مستشفى، حسبما أفادت الشرطة.

ولم تكشف السلطات بعد عن هوية الرجال أو من أين ينحدرون.