شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مليشيا الحوثي تموّه الألغام على شكل «أحجار بناء» لقتل المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، فيديو يظهر لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية لأساليب إجرامية لقتل المدنيين، موضحا أن هذه المشاهد مستوى إجرام ودموية مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وبين أن "المليشيا قامت بإشراف خبراء حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بتمويه الألغام والعبوات الناسفة على شكل أحجار المباني، ووضعها في الطرق العامة دون تفريق بين هدف عسكري ومدني "رجل، امرأة، كهل، طفل، إنسان، حيوان".

وذكر أن عمليات زراعة الألغام التي نفذتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية، وواحدة من أخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق حاضر ومستقبل اليمنيين، حيث راح ضحيتها أكثر من 7000 مدني بين قتيل ومصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكد أن استخدام مليشيا الحوثي المفرط للألغام والعبوات الناسفة وزراعتها بشكل عشوائي بين منازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والطرق، يشكل خطر مستدام يهدد حياة ملايين المدنيين ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم الإنسانية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بإدانة الفظائع التي ترتكبها مليشيا الحوثي ويذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة المسئولين عنها من قيادات المليشيا باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.