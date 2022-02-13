بأمر من القضاء... إلغاء قرار لترامب بشأن الذئاب الرمادية

أصبحت الذئاب الرمادية مجدداً من الأنواع المحمية في معظم أنحاء الولايات المتحدة، بعدما أصدر قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا قراراً يلغي مفعول إجراء اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعتبر القاضي جيفري وايت في حكمه أن الهيئة التي تتولى إدارة الحياة البرية وحمايتها في الولايات المتحدة «لم تراعِ بشكل كاف التهديدات التي تتعرض لها الذئاب خارج تجمعاتها الأساسية في منطقة البحيرات العظمى ومناطق جبال روكي الشمالية من خلال سحب الحماية عن النوع بأكمله»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت إدارة ترامب قد قررت في أكتوبر 2020 أن تجرّد الذئاب الرمادية من تصنيفها العائد إلى سبعينات القرن العشرين بين الأنواع المحمية لكونها كانت عرضة في تلك الحقبة لخطر الانقراض.

ومع أن القرار اتخذ في عهد ترامب، استمرت إدارة جو بايدن في الدفاع عن الإجراء أمام القضاء.

ومنذ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ في يناير 2021، زاد بشكل كبير عدد الذئاب المقتولة في بعض الولايات، كما هي الحال في ولاية ويسكنسن حيث قُتل أكثر من 200 ذئب في أقل من ثلاثة أيام، مما أجبر السلطات على إنهاء موسم الصيد في وقت أبكر مما كان متوقعاً، على ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».

ووفقاً للحكم الصادر، بات من غير القانوني اصطياد الذئاب في 44 ولاية، ومن يفعل يواجه غرامات أو عقوبة السجن.