انت الان تتابع خبر ليفاندوفسكي: مبابي و هالاند ليسا ميسي و رونالدو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "كل منهما لديه ما يؤهله للوصول للقمة.. لكن لا نعرف ما إذا كان هناك مهاجمون آخرون سيظهرون على الساحة، في غضون عامين أو ثلاثة".

وأضاف: "لا أتصور حاليا قدرتهما على الهيمنة على قمة كرة القدم، بذات طريقة رونالدو وميسي في آخر 12 عاما.. لقد دخلا التاريخ بفوزهما بكل الألقاب الممكنة، وأعتقد أن العقد القادم سيشهد منافسة بين عدة لاعبين، على لقب الأفضل في العالم".



وبخصوص المهاجم النرويجي، قال: "يتميز هالاند بثقته بنفسه، إضافة إلى بعض الخصائص الأخرى، حيث تعتقد في بعض الأحيان أنه بطيء، لكنه سريع ويتمتع بقوة متفجرة.. بإمكانه أن يصبح أحد أفضل لاعبي العالم، وأن يبقى على القمة لفترة طويلة".

وأشار ليفاندوفسكي إلى "تميز مبابي في اللعب بالقدمين، فضلا عن شراسته أمام المرمى"، مؤكدا أنه "ليس لديه شك، في وصول المهاجم الفرنسي لمكانة تاريخية في كرة القدم".