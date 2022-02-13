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انت الان تتابع خبر وزير الأشغال اللبناني يزور النجف و كربلاء ويلتقي بالمحافظين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أجرى وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم الأحد، زيارة إلى محافظتي النجف وكربلاء، فيما التقى المحافظين هناك.
وقال مكتب حمية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "زار محافظة كربلاء المقدسة والتقى محافظها نصيف الخطابي، بالإضافة إلى زيارة النجف الأشرف ولقاء المحافظ ماجد الوائلي".
وأشار البيان إلى أن "الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية".
وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، والوفد المرافق له، قد وصلوا إلى بغداد، يوم أمس، حيث استقبلهم وزير النقل العراقي ناصر الشبلي.
وأشار البيان إلى أن "الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية".
وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، والوفد المرافق له، قد وصلوا إلى بغداد، يوم أمس، حيث استقبلهم وزير النقل العراقي ناصر الشبلي.