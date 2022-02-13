وثائق تورط بريطانيا في الاتجار بالنساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ورط تقرير أوروبي صادر حديثا المملكة المتحدة (بريطانيا) بتمكين ومساعدة داعش في الاتجار بالنساء والأطفال.

ونقلت صحيفة «الجارديان» عن تقرير برلماني بريطاني أن ثمة «أدلة دامغة» على أن نساء وأطفالا بريطانيين نقلوا إلى سوريا قسرا، وهم حاليا في معسكرات شمال شرق البلاد، ولفت إلى تفويت فرص لحماية أشخاص مهمشين محرومين من جنسياتهم.

وأشارت إلى أنه بعد تحقيق استمر 6 أشهر من قبل المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب بشأن البريطانيين الذين تم الاتجار بهم في سوريا، يتبين أن الإخفاقات المنهجية من الهيئات العامة في المملكة المتحدة مكنت تنظيم «داعش» من الاتجار بالنساء والأطفال المستضعفين، مشيرة إلى أنه لا تزال حوالي 20 عائلة بريطانية محتجزة في شمال شرق سوريا في معسكرات تسيطر عليها بشكل رئيسي الجماعات الكردية.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها منظمة «ريبريف» غير الحكومية، أن معظم النساء البريطانيات المحتجزات هن ضحايا للاتجار بالبشر بناء على أدلة عن تعرضهن للاستغلال الجنسي، إما أنهن نقلن إلى سوريا كأطفال، أو بإكراههن على السفر إلى سوريا، أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا رغما عنهن.

وأشار النائب المحافظ أندرو ميتشل إلى أن نهج الحكومة تجاه الرعايا البريطانيين المحتجزين في سوريا أمر مستهجن أخلاقيا ومشكوك فيه قانونيا ومهمل تماما من منظور أمني.

وأفاد التقرير البرلماني بأن المجموعة البرلمانية تلقت أدلة من مجموعة من الخبراء، تكشف عن «نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى»، ونتيجة لذلك فشل صانعو القرار الرئيسيون في التعرف على علامات الاستمالة، وأن الفتيات الصغيرات الضعيفات معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر.

وسلط التقرير الضوء على عدد من «الفرص الضائعة» لحماية النساء والأطفال المستضعفين من «داعش»، وفي إحدى الحالات، منعت سلطات المملكة المتحدة في البداية طفلة من مغادرة البلاد مع شخص غريب، إلا أن السلطات لم تبلغ الأسرة بالحادث، ولكن الطفلة غادرت المملكة المتحدة بطريقة مختلفة في اليوم التالي. وتعتقد أسرة الطفلة أنه لو اتصلت بهم السلطات في ذلك الوقت، فربما تمكنوا من منع نقلها إلى سوريا.

ووجد التقرير أن حكومة المملكة المتحدة رفضت تقديم المساعدة القنصلية الأساسية، ولم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت النساء والأطفال البريطانيون في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا ضحايا للاتجار، وبدلا من ذلك، نفذت سياسة التجريد الشامل من الجنسية على أساس أن النساء يسافرن إلى سوريا بمحض إرادتهن، بينما في الواقع تم إعداد عدد من النساء أو إكراههن أو خداعهن للسفر.

وحذرت الجارديان من أن رفض المملكة المتحدة إعادة العائلات البريطانية إلى الوطن يؤدي إلى تفاقم خطر إعادة الاتجار بالبشر، من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات، مثل وضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي المهربين الذين قد يعرضونهن للمزيد من الاستغلال.