الحوثي يفجر مدرسة.. و90 منظمة تلاحقه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية مدرسة تعليمية تقع في شمال مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكد مصدر محلي أن الميليشيات فجرت مدرسة (26 سبتمبر) الأساسية الواقعة في قرية بني الحشاش، شمال مدينة حيس، وأفاد بأن المدرسة فجرتها عناصر الميليشيات بمادة الديناميت عبر جهاز تفجير عن بعد، ما أدى إلى نسفها بالكامل دون أدنى مبرر، ويأتي هذا العمل الإجرامي ضمن مسلسل تنتهجه الميليشيات لتدمير البنية التحتية ومشروعها الطائفي خدمة لأجندات إيران.

وتعد هذه المدرسة الخامسة في قرى ريف حيس التي أقدمت ميليشيات الحوثي على تفجيرها عقب دحرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها على أيدي رجال القوات المشتركة.

وفي سياق متصل، طالبت 90 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقليمية والدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ193، بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية، وحذرت من الخطر الحقيقي الذي يمثله نهج ميليشيات الحوثي على السلام في اليمن، وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وأكد بيان حقوقي صادر عن الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالاشتراك مع 90 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، أن تجاوب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب العالمية، ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية، سيسهم في إنجاح سياسة الضغط القصوى على جماعة الحوثي الإرهابية بوقف جرائمها وتجفيف منابع دعمها، ويسهم بتعزيز فرص السلام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

على صعيد متصل، انتفضت حشود جماهيرية في حضرموت أمس على جماعة الإخوان الإرهابية، وشاركوا في مليونية (سيئون)، محذرين من الإجراءات التعسفية والقمعية للقوات العسكرية الموالية للإخوان، والتي لجأت إلى إطلاق النيران واستحداث حواجز التفتيش وتوقيف المواكب القادمة من المديريات إلى مدينة سيئون، حاضرة وادي وصحراء حضرموت.

وأحدثت هتافات الآلاف من أبناء حضرموت، صخبا كبيرا في ساحة قصر سيئون التاريخي للمطالبة برحيل ميليشيات الإخوان ونقل القوات العسكرية إلى جبهات القتال مع ميليشيات الحوثي تنفيذا لاتفاق الرياض.

وأكد المتظاهرون استمرارية الانتفاضة الشعبية حتى رحيل الإخوان والقوى المتنفذة وإعطاء المحافظة كامل حقوقها وحصتها من عائدات المنافذ البرية والبحرية والجوية ومن عائدات النفط بنسبة لا تقل عن 80%.

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