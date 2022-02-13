2300 حقيبة سعودية للمتضررين في شبوة والمهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 750 حقيبة في مديرية عسيلان و830 حقيبة في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 9,480 فردا، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية للمتضررين والنازحين في اليمن. وسلم 550 حقيبة في مديرية الغيظة و120 حقيبة في مديرية سيحوت، و130 حقيبة في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 5,400 فرد.



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