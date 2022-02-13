ضرب الأسرى داخل السجون يفجر الغضب الفلسطيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أمس باقتحام قوات تابعة لإدارة سجون إسرائيل أقسام الأسرى في سجني «عوفر» ومجدو، واعتدت عليهم بالضرب.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبدربه، قوله إن قوات القمع اقتحمت أقسام الأسرى في «عوفر» ومجدو، واعتدت على عدد منهم بالضرب، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم.

وأضاف أن إدارة سجون الاحتلال تحاول الضغط على الأسرى من خلال أساليب الترهيب والابتزاز، لثنيهم عن خطواتهم النضالية، موضحا أن حالة من التوتر تسود مختلف أقسام الأسرى في معتقلي «عوفر» ومجدو، في أعقاب قرار إدارة السجون تقليص عدد الأسرى في «الفورة» وتهديدها بفرض عقوبات عليهم، في الوقت الذي رد الأسرى على ذلك بتصعيد خطواتهم في حال المساس بأي منهم.

ودعت الفصائل الفلسطينية في غزة أمس، إلى يوم «غضب» في الأراضي الفلسطينية، تضامنا مع الأسرى في سجون إسرائيل.

وحثت لجنة الأسرى التابعة للفصائل، خلال مؤتمر صحفي نظمته أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، على أوسع مشاركة شعبية ومساندة فاعلة في يوم الغضب المقرر اليوم بالتزامن مع إضراب شامل في السجون الإسرائيلية ليوم واحد.

وبحسب بيان جرت تلاوته في المؤتمر، تهدف الحملة إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى وإعلاء صوتهم في ضوء ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف وإهمال طبي.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشن حربا مفتوحة على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على 5 جبهات أساسية.

الأسرى الفلسطينيون

