البرهان: الإرهاب دفعنا للتعاون مع إسرائيل

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وقال في تصريحات مع تلفزيون السودان «إن التعاون مع إسرائيل طابعه أمني واستخباراتي لتحقيق الأمن، مشيرا إلى أن هذا التعاون كشف عن خلايا إرهابية كانت ستطال الأمن القومي».
وأكد أنه لا يريد أن يحكم ولا يريد للجيش أن يحكم، مشيرا إلى أن السودان منذ الاستقلال ظل يدور في حلقة حكم مفرغة بين المدنيين والجيش.
وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية يشوبها قصور أساسي لأنها وقعت بين طرفين هما المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وعزل بقية مكونات الشعب السوداني عن المشاركة.
وشدد على أن الفترة الانتقالية لا زال يمكنها أن تسع إجراء حوارات لكافة المكونات السياسية.
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