نائب عن تنسيقية الأحزاب: قانون العمل يستهدف تحقيق توازن بين العامل وصاحب المنشأة

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القاهرة - سامية سيد - قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل من أهم القوانين التي تمت مناقشتها مؤخرا، لاسيما داخل أروقة مجلس الشيوخ، حيث تمت مناقشته في 9 جلسات عامة ومر على 13 لجنة بالمجلس.

أضاف السباعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن قانون العمل به العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مؤكدا: "نستهدف في المقام الأول تحقيق صالح المواطن ودفع عجلة التنمية ودعم المستثمرين وأصحاب العمل".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون يستهدف إحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، مردفا: "وافقنا على إجازة الأبوة، حيث نستهدف أن يكون للأب فرصة إجازة أبوة لمدة يوم لكي يتواجد مع طفله، والجمهورية الجديدة تستهدف تحقيق التنمية المنشودة وتوفير حقوق المواطنين وحد جيد من المعيشة، والعمل بدون ضغط للإنتاج بشكل أفضل، وتحرص القيادة السياسية كل الحرص لتحقيق هذا التوازن".