شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم مبادئ الإعلان العالمى بشأن التنوع الثقافى الصادر عن الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى إنفوجراف أهم مبادئ الإعلان العالمى بشأن التنوع الثقافى الذى أصدرته الأمم المتحدة، من بينها تراث مشترك للإنسانية وعامل محرك للتنمية ومن مصادر الإبداع وحقوق الإنسان هى ضمان للتنوع الثقافى والسياسات الثقافية تحفز على الإبداع.

يذكر أن الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رصدت من قبل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى إنفوجراف أهداف مبادرة حياة كريمة، جاء فيه أنه يعمل عليه مثلث التنمية وهى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأن المشروع يخاطب 58 مليون مصرى، ويستهدف كل القرى خلال 3 سنوات ويقدم خدمات النية التحتية والصحة والتعليم.

كما رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى إنفوجراف أهم الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، تضمنت كبار السن وذوى الهمم والنساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال.