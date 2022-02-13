انطلاق فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الأوقاف الدولي "عقد المواطنة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

انطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يعقد على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتلو القرآن في الجلسة الختامية، القاريء الشبخ أحمد تميم المراغي.

وبدأ اليوم الثاني بالجلسة العامة الأولى بعنوان "المواطنة والسلام العالمي"، يترأسها محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ويتحدث فيها كلا من "جينور ميجيلور -إيطاليا، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والدكتور محمد العزيز بن عاشور، تونس وزير الثقافة التونسي الأسبق، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزكريا موسى رئيس الشئون العامة بوزارة الخارجية الغانية وإرشات أونغار نائب المفتي العام لجمهورية كازاخستان.

وانطلقت أمس فاعليات المؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر فاعليات الجلسة الافتتاحية، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية بالسعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من الوزراء والعلماء والمفتين من 40 دولة حول العالم.