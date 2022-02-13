إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر غدًا



محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

يعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، غدًا الإثنين، بعد الانتهاء من مراجعتها.

وينشر "الخليج 365" نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الأقصر بالأسماء ورقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا.

وشهدت امتحانات الشهادة الإعدادية في الأقصر إجراءات استثنائية حيث جرى التشديد على ضرورة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان في اللجنة الواحدة والتنبيه علي الملاحظين والطلاب بارتداء الكمامات، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وتشكيل غرفة عمليات فرعية لكل إدارة تعليمية، يتم التواصل من خلالها، مع ضرورة عقد اجتماع مع الملاحظين من قبل رئيس اللجنة.