بيلوسي: الاعتداء على أوكرانيا سيكون اعتداء على الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي اليوم الأحد إنه يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أن يولي اهتماما كبيرا جدا" تجاه الوحدة بين الولايات المتحدة وحلفائها حول العقوبات الشديدة التي ستأتي في حال غزو روسيا لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الاعتداء على أوكرانيا سيكون اعتداء على الديمقراطية.

جاءت تعليقات بيلوسي التي أدلت بها لشبكة "إيه بي سي" مع استمرار المخاوف من توغل وشيك للقوات الروسية في أوكرانيا.

وقالت بيلوسي: "الحقيقة هي أننا نعتقد أن الهجوم على أوكرانيا هو اعتداء على الديمقراطية .. إننا ندرك أن الخسائر في الأرواح والأضرار المادية والأضرار التي ستحدث بشكل عرضية للمدنيين والجيش والباقين ستكون جسيمة".

وأضافت:" أنه فى حالة عدم تهديدنا بالعقوبات وغيرها، فإن ذلك سيضمن أن يغزو بوتين .. دعونا نأمل أن تنجح الدبلوماسية".