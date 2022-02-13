إسرائيل تشير إلى "فترة قصيرة" لإجلاء المواطنين من أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى "فترة قصيرة جدا" لإجلاء المواطنين من أوكرانيا، بناء على معلومات استخباراتية وسياسية أمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال لابيد، في تصريحات للصحفيين، نقلها موقع "والا" العبري، اليوم الأحد إنه "وفقًا لمصادر سياسية واستخباراتية أمريكية، تحدثت إلينا، لدينا فترة زمنية قصيرة لإجلاء الإسرائيليين من أوكرانيا. وأقول للإسرائيليين عودوا إلى إسرائيل قبل أن تتعقد الأمور".

وأضاف أن "أوكرانيا طلبت من بلاده مساعدة عسكرية وأنه سيتم النظر في طلبها"، مشيرا إلى أن "موقف إسرائيل يشبه موقف الغرب بعمل كل ما يلزم لتجنب أي مواجهة مسلحة بين روسيا وأوكرانيا".