35 محضر مخالفة بيئية في حملات على منشآت بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - لإسكندرية - محمد عامر:

قالت المهندسة رشا شوقي، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية، إنه وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية جرى تنفيذ حملات مفاجئة لردع المخالفين والحد من أي ظاهرة يمكنها أن تضر بالبيئة بكافة أحياء المدينة.

وأضافت أنه يتم التعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال تحرير محاضر وفرض غرامات رادعة، مشيرة إلى أنه تم التشديد على أصحاب المنشآت بضرورة توفر صناديق حاويات بالمحال وعدم إلقاء القمامة في الطريق العام وفي غير الأماكن المخصصة لها.

وأشارت إلى إنه وخلال اسبوع جرى تنفيذ 29 حملة لمتابعة حالة النظافة على طول محور المحمودية، ونفذت الإدارة حملة مفاجئة أسفرت عن تحرير 35 محضرًا للحد من المخالفات البيئية في مناطق "العوايد، أبيس العاشرة، طريق الكافوري".

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كلف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة مفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة لمنع انتشار القمامة في شوارع.