مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حجم العدادات الكودية التي تم تركيبها.. و3 ملايين طلب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم حتى الآن تركيب 780 ألف عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة، الذين تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التي تلقت 2 مليون و900 ألف طلب.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة، تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، خاصة أن نظام الممارسة لا يحدد الاستهلاك الفعلي للمشترك، بل يعتمد على متوسط الاستهلاك، لذلك تحرص الوزارة على تركيب العدادات لمعرفة الاستهلاك الحقيقي لكل مواطن ومحاسبته على استهلاكه.

وأشار حمزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن إجمالي عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بلغ مليون و900 ألف طلب حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من إجراء مايقرب من مليون و200 ألف معاينة لتركيب العدادات، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويًا.

وأضاف أن هناك بعض الطلبات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن لأسباب خارجة عن إرادة شركات توزيع الكهرباء ومن بينها عدم وجود رقم للتواصل مع المشترك أو وجود نقص في المستندات المرفقة بالطلب، لافتًا إلى أنه يجب على كل مقدم طلب تنطبق عليه الشروط ولم يتم تنفيذ طلبه حتى الآن، متابعة الطلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية أو تقديم شكوى على المنصة لفحصها.