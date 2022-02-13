تقرير “خطير” يكشف مخطط استيطاني إيراني على الحدود السورية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ 6 ثواني

يستمر النظام الإيراني في تنفيذ مخططه التوسعي، في دول المنطقة، خاصة في لبنان والعراق وسوريا واليمن، مستغلاً الأزمات الدولية الحالية، لإنشاء مستوطنات وتكتلات تابعة له، لتنفيذ أجندات ولاية الفقيه التوسعية.

وبحسب تقرير لموقع “إيران إنترناشونال”، فقد قامت طهران في السنوات الأخيرة باستغلال الضعف الاقتصادي لدى المواطنين السوريين وهجرتهم، واشترت مئات الهكتارات من الأراضي في درعا والسويداء والقنيطرة، وتحاول بناء مناطق شيعية بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وبحسب معلومات “إيران إنترناشيونال”، فإن منطقتي قرفا وساسا من بين هذه المناطق، حيث يعيش فيها الشيعة الذين قدموا إلى سوريا من إيران أو لبنان أو أفغانستان أو العراق، وجميع شباب هذه المستوطنات تقريبًا هم من عناصر حزب الله اللبناني.

وبحسب هذه المعلومات، فقد قام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العام الماضي بدفع 20 دولارا شهريا لعدد من الأسر السورية التي تعيش في المنطقة الحدودية، لاستهداف جنود إسرائيليين وزرع المتفجرات على الجدار الحدودي مع إسرائيل.

وكانت قناة “إيران إنترناشيونال” قد أعلنت الأسبوع الماضي، في تقرير خاص، أن إسرائيل تدرس حاليا بجدية إمكانية الحرب المباشرة مع فيلق القدس في سوريا والقوات العسكرية التابعة لإيران في سوريا ولبنان.

وبحسب هذه المعلومات، فمن المقرر أن تبدأ إسرائيل مناورات عسكرية واسعة النطاق على حدودها مع سوريا ولبنان في مايو (أيار) المقبل

كما أنه من المقرر أن تستمر هذه المناورات لمدة شهر، وسيدرب الجيش الإسرائيلي قواته على خوض حرب واسعة النطاق على حدوده الشمالية.

يذكر أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية شن عدة غارات جوية على مواقع إيرانية وقوات تابعة لها في سوريا نُسبت لإسرائيل. فيما صرحت إسرائيل مرارًا بأنها لن تطيق الوجود العسكري الإيراني على حدودها.