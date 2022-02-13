انت الان تتابع خبر إقصاء زيباري وفساد النفط والمباحثات العراقية اللبنانية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بقرار قضائي حاسم.. زيباري يغادر سباق الرئاسة.. وصالح يستمر بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد.
= المرشح المستبعد يصف قرار الاتحادية بالظالم والمسيس.. ويتحدث عن جهات لاتريد رئيسا قويا للعراق.
= الوفد اللبناني يواصل مباحثاته مع بغداد بشأن النقل والترانزيت.. والكهرباء تناقش مع إيران إعادة توريد الغاز.
= الكشف عن عمليات فساد في الشركات النفطية.. تهريب علني للبترول بغطاء قانوني.. ودعوات لتدخل حكومي عاجل.
= الإعدام لاثنين من المتهمين بارتكاب مجزرة جبلة.. وعمليات ميسان تضع خطة لفرض الامن في المحافظة.
= الوفد اللبناني يواصل مباحثاته مع بغداد بشأن النقل والترانزيت.. والكهرباء تناقش مع إيران إعادة توريد الغاز.
= الكشف عن عمليات فساد في الشركات النفطية.. تهريب علني للبترول بغطاء قانوني.. ودعوات لتدخل حكومي عاجل.
= الإعدام لاثنين من المتهمين بارتكاب مجزرة جبلة.. وعمليات ميسان تضع خطة لفرض الامن في المحافظة.