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إقصاء زيباري وفساد النفط والمباحثات العراقية اللبنانية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بقرار قضائي حاسم.. زيباري يغادر سباق الرئاسة.. وصالح يستمر بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد.
= المرشح المستبعد يصف قرار الاتحادية بالظالم والمسيس.. ويتحدث عن جهات لاتريد رئيسا قويا للعراق.

= الوفد اللبناني يواصل مباحثاته مع بغداد بشأن النقل والترانزيت.. والكهرباء تناقش مع إيران إعادة توريد الغاز.


= الكشف عن عمليات فساد في الشركات النفطية.. تهريب علني للبترول بغطاء قانوني.. ودعوات لتدخل حكومي عاجل.

= الإعدام لاثنين من المتهمين بارتكاب مجزرة جبلة.. وعمليات ميسان تضع خطة لفرض الامن في المحافظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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