شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. توجيهات بصرف راتب شهرين إضافيين لأبطال «حرض» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت جريدة المدينة، بصدور توجيهات بصرف رواتب شهرين إضافيين لأبطال ألوية اليمن السعيد، نظرًا لما يقدمه الجنود الأبطال في حرض.

وقالت الصحيفة :” مكرمة لأبطال حرض.. تقديرًا لما يقدمه أبطال ألوية اليمن السعيد فقد صدرت التوجيهات بصرف رواتب شهرين إضافيين للجنود الأبطال في حرض”.

ومنذ التحاقها بجبهات القتال، غيّرت “ألوية اليمن السعيد”، التي تولى التحالف تدريبها وتسليحها، مسار المعركة مع ميليشيا الحوثي.

وبعد نحو عام من الهجوم المتواصل للميليشيا على محافظة مأرب، تحولت اليوم إلى موقع الدفاع، وخسرت مساحات كبيرة من الأراضي في حجة وصعدة بعد تلك الخسائر التي تكبدتها في محافظة شبوة.

طوال العامين الأخيرين سعت الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن إلى التهدئة وتقديم الخيار السلمي على أي خيار آخر وتفاعلا بإيجابية مع مقترحات وجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إدراكاً منهما للأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الملايين من اليمنيين نتيجة الحرب التي أشعلتها الميليشيا.

لكنها فهمت ذلك بطريقة مختلفة، وذهبت نحو التصعيد، وهاجمت محافظتي مأرب، ومن ثم محافظة شبوة، أملاً في الوصول إلى منابع النفط والغاز، وعندما سدت كل المنافذ المؤدية إلى اتفاق سياسي، كان لا بدّ من ردعها وحماية أكثر من أربعة مليون نازح يعيشون في محافظة مأرب وحماية الثورات الطبيعية للبلاد.

وفي اتجاه آخر، دفعت قوات التحالف بوحدات أخرى من “ألوية اليمن السعيد” إلى غرب البلاد، حيث تقدمت في عمق محافظة صعدة في محور الملاحيظ غرب المحافظة بالتوازي مع تقدّم مماثل في محافظة حجة غرب اليمن، حيث توغلت هذه الوحدات المتمرسة على حرب العصابات وحول الشوارع وسط مدينة حرض الحدودية مع المملكة.