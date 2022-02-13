شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الله» يتحدى وزير الداخلية ويحتضن المُسيئين للبحرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يأبى “حزب الله” اللبناني الإرهابي، إلا أن يُعكّر العلاقات بين لبنان ودول الخليج نتيجة هيمنة الحزب على القرار اللبناني.

وفي تحدٍ جديد قرر الحزب الإرهابي إعلان تحدي وزير الداخلية، بعد أن قرر وقف المؤتمرات المعادية لمملكة البحرين، والتي تنظمها عناصر معادية للمملكة في لبنان.

وحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، فإن وزير الداخلية اللبناني يُصر على منع عقد المؤتمرات لأنه يسيء لعلاقات لبنان الخليجية.

وبعد أن أرسل كتابين الأول لفندق الساحة والثاني لقاعة رسالات برفض عقد اللقاء، مازال حزب الله يتمسك مع العناصر المعارضة للبحرينيين بعقده، وسط معلومات أنه قد يتم عقد لقاءين، الأول غداً والثاني بعد غد في الضاحية الجنوبية لبيروت، وربما في إحدى الحسينيات التابعة للحزب.

وحسب الصحيفة فمن المؤكد أن حزب الله يأخذ القضية بطريقة تحدّ ويسعى إلى فرض وجهة نظره في هذا المجال، إضافة إلى الاستفزاز المتزايد لدول الخليج، ويعتبر ذلك الردّ الأوضح من الحزب على المبادرة الخليجية التي اضطلعت بها دولة الكويت.

كل هذا يجعل الحكومة اللبنانية مهددة بالتعطيل والمقاطعة مجددًا، بسبب حجم الاعتراضات على هذه القرارات.