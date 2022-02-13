شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تصاعد التوترات على الحدود.. أوكرانيا توجه رسالة قوية إلى روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وجهت أوكرانيا عبر رئيس أركانها الفريق فاليري زالوجني، رسالة شديدة اللهجة، إلى القوات الروسية المنتشرة على حدود بلاده.

وجاءت تصريحات زالوجني في بيان مشترك له ولوزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف، نُشر على موقع وزارة الدفاع الأوكرانية، وسط تصاعد التوترات على الحدود مع روسيا، بحسب سكاي نيوز.

وخاطب زالوجني القوات الروسية قائلا: “أهلا بكم في الجحيم”، مؤكدا أن “420 ألف جندي أوكراني، بما فيهم القادة، مستعدون للموت”.

وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية “مستعدة للرد”، وأنهم يعملون باستمرار على تحسين القدرات الدفاعية وتماسك الوحدات العسكرية.

وأضاف: “لقد أنشأنا تشكيلات قتالية، وتمكنا من نشر قوات الدفاع الإقليمية في وقت قصير وتسليحها بصواريخ موجة مضادة للدبابات ونظام الدفاع الجوي المحمول”.