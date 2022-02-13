شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: ننسق مع حلفائنا للدفاع عن أراضي «الناتو» ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها غير الضروريين، بمغادرة السفارة، في كييف، موضحة أنه سيتم وقف الخدمات القنصلية، اعتبارا من غد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، إن الخطوة، التي تم الإعلان عنها، في تقرير، تأتي بعد أن ذكر مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، مساء الجمعة إن أمريكا تعتقد أن روسيا، ربما تتخذ عملا عسكريا عدائياً، أو تحاول إثارة صراع داخل أوكرانيا، الأسبوع المقبل قبل اختتام الأولمبياد الشتوية في بكين.

وأوضح "سوليفان" للصحفيين في البيت الأبيض "ربما يبدأ الصراع، خلال الألعاب الأولمبية، على الرغم من تكهنات واسعة بأن ذلك ربما يحدث فقط، بعد نهاية الألعاب الشتوية، ما يمكن أن نقوله هو أن هناك احتمالا موثوقا به، بأن عملا عسكريا روسيا، سيحدث قبل نهاية الألعاب الأولمبية".

وبيّن "سوليفان" قائلا: "على المواطنين الأمريكيين مغادرة أوكرانيا فورا لأنه لن يكون هنالك إجلاء عسكري في حال حدوث الغزو، ونحاول إخبار الأوكرانيين بالاستعداد للغزو، وننسق مع حلفائنا حتى نتمكن من الدفاع عن أراضي الناتو".