شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المجلس السويدي يشيد بجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بنائب رئيس المجلس السويدي للإفتاء الشيخ حسان موسى، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإسلامي وما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي وفق منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطابات الكراهية.

وأشاد نائب رئيس المجلس السويدي الشيخ حسان موسى بالجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة بالمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال.

كما التقى بمفتي مقدونيا الشمالية الشيخ شاكر فتاحو، وتناولا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكل ما يتصل بالعمل الإسلامي والتعاون البنّاء لما فيه خير للمسلمين في مقدونيا الشمالية.

والتقى أيضًا برئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف الشيخ مهاجري زيان، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم العمل الإسلامي، واستعراض نشاط الهيئة الأوربية في المجال الإسلامي.