شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تجري انتخابات على حظر الإعلان عن التبغ للمراهقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدلي الناخبون في سويسرا اليوم الأحد، بأصواتهم في أربعة استفتاءات، يتعلق أحدها بما إذا كان ينبغي للشركات الإعلامية أن تحصل على دعم حكومي.

وبموجب الاقتراح، يحصل الناشرون على دعم لتوصيل الصحف والمجلات، بينما تتلقى وسائل الإعلام عبر الإنترنت الأموال مباشرة بشروط معينة، وفي استفتاء آخر، يُسأل الناخبون عما إذا كان ينبغي فرض حظر أكثر صرامة على إعلانات التبغ.

ومن المرجح أن تتم الموافقة على ذلك، بحسب استطلاعات الرأي، حيث تمثل نسبة الشبان السويسريين المدخنين لسجائر التبغ في سويسرا نسبة عالية في أوروبا.

وأفادت دارسة ان 16% من الذكور في سن 15 عاما و14% من الفتيات في نفس العمر بتدخين سجائر مرة واحدة على الأقل في الشهر.