عشاق مسلسل «فريندز» في الصين غاضبون بسبب حذف مشاهد تتعلق بقضايا المثليين

عبّر عشاق صينيون لمسلسل (فريندز) الكوميدي الأميركي الشهير عن استيائهم على الإنترنت بعد ملاحظة حذف لقطات أو مشاهد من الحلقات التي تم إعادة عرضها في الآونة الأخيرة، ومنها ما يتعلق بقضايا المثليين.

وبدأت العديد من مواقع البث الصينية الرئيسية، ومنها تينسنت ومنصة آيكيو آي.واي.آي التابعة لموقع بايدو ويوكو التابعة لعلي بابا، في عرض نسخة من الموسم الأول من المسلسل يوم الجمعة، وهو أول إعادة بث للمسلسل في الصين منذ سنوات.

لكن سرعان ما لاحظ المتابعون اختلاف بعض أجزائه عما شاهدوه من قبل واشتكوا من حذف محتوى تضمن ما يتعلق بالمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً، فضلاً عن الترجمات الخاطئة.

وأحد الأمثلة على ذلك، تم حذف حوار أوضح فيها روس، وهو شخصية رئيسية في العمل أن زوجته مثلية.

وفي مشهد آخر، اقترحت شخصية أخرى، هي جوي، الذهاب إلى عرض مسرحي يخلع فيه العارضون ملابسهم بطريقة مثيرة.