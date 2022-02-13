انت الان تتابع خبر بنزيما يقود هجوم الريال في مواجهة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضمت القائمة الفرنسي كريم بنزيما، والذي عانى من إصابة خلال مواجهة إلتشي بالليجا ولم يشارك مع الفريق في المباريات الأخيرة، وموقفه غير واضح حتى الآن.

ولأول مرة هذا الموسم، تكون قائمة الفريق كاملة بدون غيابات للإصابة.



الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، وفيرلاند ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إيسكو، وكامافينجا.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، يوفيتش، بيل، فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، وماريانو دياز.

