الزاملي يؤكد على التحرك نحو مقاضاة الارهابيين وتجار المخدرات

وقال الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين يجب أن تكونا جزءاً من منظومة الدولة في رسم الاستراتيجية التي يتبعها مجلس النواب في هذه الدورة الحالية، والمتعلقة بمحاكمة الارهابيين وتحقيق العدالة، ونصرة المظلومين وكشف الفساد"، ذلك خلال استقباله في لقائين منفصلين نقيب المحامين ضياء السعدي، ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين محمد نعمان، وعدد من اعضاء الإتحاد".وشدد، على "ضرورة الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة وتغليب الجانب الانساني والأخلاقي على الجوانب المادية وتقديم كل العون لضحايا الارهاب، واستحصال حقوقهم الكاملة في المحاكم ، والدعوة الى تشكيل فرق متابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لمقاضاة الارهابيين القتلة، وتجار المخدرات والرق، وغسيل الاموال، وغيرهم من المتهمين بقضايا خطرة ، والترافع عنهم في إطار القانون ومصلحة الدولة".

ونوه الزاملي، الى "اهمية تنشيط دور النقابات والاتحادات ذات الصلة في انضاج مقترحات ومشاريع القوانين بالتعاون مع كافة اللجان النيابية المزمع تسميتها بعد فترة قصيرة، وتفعيل حضورهم الدائم ، ودورهم في الفعاليات المجتمعية الحكومية ذات الشأن ، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن القضايا التي من شأنها تحقيق العدالة والامن المجتمعي واستعادة الحقوق".

