الداخلية تطلق خدمة جديدة في عمل شؤون البطاقة الوطنية

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بتفعيل وإطلاق خدمة الرسائل القصيرة (sms) في عمل شؤون البطاقة الوطنية.

وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل مراجعة المواطنين للدوائر التي تعمل بمنظومة البطاقة الوطنية، حيث يتم إشعار المواطن عن موعد طباعة بطاقته الوطنية، وإمكانية استلامها من الدائرة المسجل عليها".



ووجه الغانمي، وفق البيان، "بالاستجابة الفورية لطلبات المواطنين المراجعين، والتعامل الحسن معهم، وتوفير السبل الكفيلة بتبسيط الإجراءات لهم أثناء مراجعة دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة".

