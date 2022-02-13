المجلس الاوروبي يبدي موقفا من العدوان الروسي المحتمل على أوكرانيا

وقال ميشيل في تغريدة على تويتر، أن "هناك تنسيقاً مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن آخر التطورات في أوكرانيا وحولها".

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أنه "بحث مع رئيس المجلس الأوروبي، خلال اتصال هاتفي تفعيل عملية السلام ضمن "صيغة النورماندي" الخاصة بالتسوية في منطقة دونباس".



وكتب زيلينسكي على صفحته في "تويتر" أنه أجرى "اتصالا هاما مع شارل ميشيل"، موضحاً أن المكالمة ركزت على "التصدي للتحديات الأمنية والعقوبات".

وأضاف أنه ناقش مع ميشيل "المحادثات الدولية الأخيرة وتفعيل عملية السلام ضمن إطار رباعية النورماندي".

يذكر أن الملف الروسي الأوكراني شهد تصعيدا كبيرا خلال الأشهر الماضية، وسط معلومات أميركية وأوروبية شبه مؤكدة بأن الغزو بات قريباً، ما دفع بايدن أمس إلى تهديد روسيا بأن الثمن سيكون باهظاً إذا ما أقدمت على خطوة مماثلة.