العراق وإيطاليا يناقشان تطوير التعاون العلمي والأكاديمي

وقال مكتب وزير التعليم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن عبد الصاحب "استقبل ماوريتسيو كريكانتي سفير إيطاليا لدى العراق والوفد المرافق له وناقشا سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين".

وأكد وزير التعليم، خلال اللقاء الذي حضره مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية ومدير عام دائرة البحث والتطوير مضي الجامعات العراقية في مسار التنسيق وتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإيطالي وتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات ولاسيما الإيطالية منها ورفع رصيدها من البحث العلمي في المستوعبات العالمية، مشيرا الى أن مؤسسات التعليم العالي في العراق تنماز باستجابتها الواعية لمتطلبات التطوير وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.



وجدد الوزير، وفق البيان، "حرص وزارة التعليم ومؤسساتها على تنفيذ مضامين الاتفاقات بين البلدين على صعيد التعاون العلمي في مجال الآثار والتنقيب وبرامج التبادل الثقافي والأكاديمي والمنح والزمالات الدراسية ومشاريع البحث العلمي والإشراف المشترك ومشاريع التدريب والتطوير".

بدوره، أعرب السفير عن "شكره البالغ لاهتمام وزارة التعليم بالتنسيق وتوفير مناخات التعاون والانفتاح على الأنظمة التعليمية العالمية ولاسيما نظام (Bologna Process)، كاشفا عن توجه الجانب الايطالي لزيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين وتعشيق مستويات التفاهم والعلاقات ذات الاثر الأكاديمي الفاعل في مساحة التبادل العلمي والثقافي".

