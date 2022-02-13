شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المخلفات يحظر إلقاء النفايات الزراعية بالمجارى المائية..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المـائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصـة لها.

ونصت المادة رقم 45 من قانون المخلفات على أنه يحظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المـائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصـة لـذلك.

كما أنه لمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير التى يتعــين على مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها.