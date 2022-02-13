انهيار منزل في المنيا.. ومدير "التضامن" يوجه بصرف مساعدات عاجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

انهار منزل داخل قرية أم قمص بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، دون خسائر بشرية، اليوم الأحد، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار عقار بقرية أم قمص بمركز ملوي،

وانتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار.

وقال مصدر أمني إن التحريات الأولية أوضحت انهيار عقار ملك "ع.م" فجرى إخلاء المنزل، وفصل الكهرباء والمياه حفاظًا على المارة، دون أضرار بشرية.

من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توجيه ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وفريق التدخل السريع والإغاثة بالمديرية بتفقد موقع انهيار المنزل وتقديم المساعدات اللازمة.

وتفقد وكيل التضامن آثار الانهيار والذي لم ينتج عنه خسائر في الأرواح أو إصابات، وقد تم تقديم المساعدات المالية والعينية لمالكه.

ووجه وكيل وزارة التضامن، بسرعة حصر الخسائر لتطبيق القرار الوزاري برقم 86 لسنة 2019 الخاص بالتعويضات ومتابعة الأسرة المنكوبة أول بأول لتلبية احتياجاتها حيث أنها من الأسر المستفيدة ببرنامج تكافل وكرامة.