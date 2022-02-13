البنك العربي الأفريقي يشارك في مبادرة المركزي لإحلال السيارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، في بيان له اليوم الأحد، مشاركته في مبادرة البنك المركزي لإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز) بالتعاون مع وزارة المالية بما يتماشى مع مجهودات الدولة للحفاظ على البيئة.

وقال البنك إنه يقدم خدمة التمويل ضمن هذه المبادرة بأسهل الإجراءات للعملاء المالكين للسيارات القديمة التي مر على تصنيعها 20 عاما أو أكثر واستبدالها بسيارات حديثة تعمل بالوقود المزدوج.

وأضاف أن هذه المشاركة تأتي في ضوء استراتيجية البنك لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المبادرات الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، بحسب البيان.

وكان البنك المركزي المصري أصدر العام الماضي مبادرة إحلال السيارات مخصصا لها شريحة أولى بقيمة 15 مليار جنيه استجابة للمبادرة الرئاسية لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي" من خلال البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3%.

وقالت دينا ذكري رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك:" يسعدنا المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المقدمة من البنك المركزي المصري لتنويع محفظة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك العربي الأفريقي الدولي لعملائه الحاليين والجدد وانطلاقاً من دوره في دعم خطة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح البنك تفاصيل مشاركته في المبادرة بخصائص ومميزات محددة منها؛ سعر فائدة 3%، وبفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، ومصاريف إدارية 2.5%، وبأقساط شهرية ثابتة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة خصم مباشر مجانية للعميل.

وتتلخص الشروط العامة للمبادرة في أن يكون مر على إنتاج السيارة 20 عاماً أو أكثر، وأن تكون السيارة باسم مالك واحد فقط في آخر عامين، وأن لا يقل سن العميل عن 21 عاما، وألا يتجاوز 65 عاما عند تسديد آخر قسط للقرض، بحسب البنك.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للاستفادة من التمويل في بطاقة رقم قومي سارية، ورخصة قيادة، ورخصة سيارة ساريتين باسم المتقدم، ومستند إثبات محل الإقامة (فاتورة غاز أو كهرباء).

وتتيح الدولة التقديم للاستفادة من هذه المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لها.