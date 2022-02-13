تعليم الإسكندرية تجري مقابلات المرشحين للعمل في لجان الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022 على مستوى الإسكندرية ومطروح.

ترأس الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، المقابلات بقاعة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات بإدارة وسط، بحضور محمد عبد الباري من الإدارة العامة للامتحانات، ومحمد عزت من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة وفكرية حسن من التوجيه المالي والإدارة بالوزارة وبسيوني محمد رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع أ بالعام الدراسي المنقضي.

وأكَّد سعد أن امتحانات الثانوية العامة واجب وطني وقومي، ويجب على جميع القائمين على العملية الامتحانية التكاتف والعمل بدقة تامة والالتزام بكافة القرارات الوزارية الملزمة والمنظمة لامتحانات الثانوية العامة.

وشدد على ضرورة مراجعة إقرارات الموانع لجميع العاملين باللجنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في محاضر إثبات الحالة، وذلك لضمان حقوق الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.

وأوضح مدير المديرية أن عدد المتقدمين للعمل كرئيس لجنة امتحانية بلغ 446 مرشحًا، فيما بلغ عدد المتقدمين للعمل كرئيس مركز توزيع الأسئلة 13 مرشحًا، وبلغ عدد المتقدمين للعمل كمراقب أول باللجنة 114 مرشّحًا.

وتستمر المقابلات الشخصية اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل 17 فبراير الجاري، في إطار الإجراءات التي تبذلها الوزارة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

تجرى المقابلات وفقا للجدول التالي، الأحد لإدارتي الجمرك وبرج العرب، الإثنين لإدارتي العجمي ووسط، الثلاثاء لإدارتي العامرية وغرب، الأربعاء لإدارتي المنتزه وشرق، والخميس يومًا ختاميًا لمطروح وديوان المديرية.