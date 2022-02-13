5 ضحايا من أسرة واحدة.. التحريات تكشف تفاصيل "مذبحة أبو مناع" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

كشفت التحريات الأولية للمباحث الجنائية في قنا، تفاصيل جديدة في واقعة العامل الذي أقدم على إطلاق الرصاص على أسرته ما أسفر عن مقتل وإصابة 5 أشخاص بقرية أبومناع، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

كشفت تحريات المباحث أن المتهم مسجل خطر جرى حبسه على ذمة قضايا منذ عام، وعقب خروجه من السجن أدمن مخدر الشابو، وحاولت أسرته علاجه أكثر من مرة لكنه كان يرفض دائمًا حتى أصيب بحالة هلاوس سمعية وبصرية وهياج عصبي.

أفادت التحريات الأولية أن المتهم "م.ا.ي" 29 عاما، يعاني من حالة اضطراب نفسي، وحينما حاول المجني عليهم الإمساك به وتقييده بالحبال بهدف نقله إلى طبيب نفسي لتلقي العلاج، أفلت منهم وأمسك بندقية آلية غير مرخصة مطلقا وابلا من الرصاص وهو في حالة هياج عصبي، ما تسبب في مقتل وإصابة 5 من أسرته.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع "إ.ي"، و"م.أ" وإصابة "السيدة "ح.أ"، و"ع.إ"، و"ك.أ".

وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة، "م.ا.ي"، 29 عامًا، أطلق النيران على أسرته، ما أدى إلى وفاة زوجته ووالده، وإصابة 3 آخرين من بينهم والدته.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.