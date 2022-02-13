جثة متفحمة و24 إيصال أمانة.. كيف تخلص عامل وزوجته من "تاجر المنيا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أحالت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، اليوم الأحد، أوراق عامل وزوجته لاتهامهما بقتل تاجر، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وأدانت هيئة المحكمة، "ص.ف.ك" 40 عامًا، عامل مقيم مركز بني مزار، وزوجته "س.ص "35 عامًا، بقتل "ح.ح" تاجر ويقيم بمركز بني مزار، للتهرب من سداد ديونهما بواقع 24 إيصال أمانة، في القضية رقم 6114 لسنة 2020 جنايات سمالوط غرب والمقيدة برقم 713 لسنة 2020 كلي شمال المنيا.

وحدّدت هيئة المحكمة، دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020، عندما تلقت أجهزة الأمن، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بمقتل شخص على يد عامل وزوجته.

أحال المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المتهمين إلى المحكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهما تهم باستدراج المتهم إلى منزلهما بحجة سداد جزء من الدين، ووضعا له مخدرا في الشاي، وعقب علم المتهم، دخل إلى المرحاض للتخلص من رشفة الشاي، وأثناء خروجه انهال على الأول بسكين أعدته له زوجته، إذ سقط على الأرض فكبلته الثانية، وقام الأول بخنقه بحزام وجد بمسرح الجريمة، ثم نقلا جثة المجني عليه إلى مكان العثور عليها، وتشويهها بإشعال النار بها حتى تفحمت على النحو المبين بالتحقيقات.