«الموساد» يساعد في إحباط 12 مخططا ضد إسرائيليين في تركيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

ساعد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، في إحباط 12 مخططا لشن هجمات على مواطنين للدولة العبرية في تركيا خلال العامين الماضيين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس السبت أن الروابط بين “الموساد” وجهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) تعززت خلال السنوات الأخيرة على الرغم من التوترات القائمة في العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

ووفقا لبيانات القناة التي لم تكشف عن مصدرها، تعود معظم المخططات المزعومة المذكورة إلى تنظيم “داعش” واستهدفت اغتيال إسرائيليين منهم رجال أعمال.

وذكر التقرير أن وفدا رفيع المستوى من مسؤولي “الموساد” زار تركيا مؤخرا، على رأسه رئيس الجهاز الاستخبارات ديفيد بارنيع الذي يشرف شخصيا، على العلاقات الاستخباراتية مع تركيا، وفقا للقناة الـ12.

وجاء في التقرير أن بعض رجال الأعمال الإسرائيليين تلقوا مؤخرا توصيات بتغيير أساليبهم الروتينية وتوخي الحيطة تحسبا لعمليات استهداف محتملة.

ويأتي التقرير بعد إعلان إحباط “مخطط إيراني” لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي- التركي يائير غيلر في اسطنبول.

المصدر: «تايمز أوف إسرائيل»