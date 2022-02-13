شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ نوفمبر.. حالات الإصابة بكورونا تتراجع في العالم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ذكرت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قد انخفض عالميًا هذا الأسبوع لأول مرة منذ نوفمبر.
وأوضحت الوكالة أنه قد تم تأكيد ما يقرب من 18 مليون إصابة في العالم، وهو أقل بـ 4 ملايين عن الأسبوع السابق.
وأشارت إلى أن هذا يدل على أن وتيرة انتشار العدوى انخفضت بشكل حاد في البلدان التي حدثت فيها الذروة الدورية في بداية العام بسبب متحور “أوميكرون”.
وكشفت الوكالة الروسية، أن معدل الإصابات في الولايات المتحدة، انخفض مقارنة بمنتصف شهر يناير، عندما تم اكتشاف أكثر من 900 ألف حالة جديدة يوميا، بنحو خمسة أضعاف، وفي الأسبوع الماضي وحده، كانت نسبة الانخفاض 70٪.
كما انخفضت معدلات الإصابة في جميع دول أوروبا الغربية تقريبًا، فعلى سبيل المثال في فرنسا وبريطانيا، انخفض عدد المصابين إلى النصف تقريبا خلال أربعة أسابيع، إلى 140 ألفا و 50 ألف إصابة يوميا، وفي إيطاليا وإسبانيا – ثلاث مرات، إلى 65 ألفا.
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