شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب وتعذيب.. تفاصيل صادمة يرويها الطفل السوري “فواز قطيفان” بعد تحريره من الخطف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الطفل السوري فواز قطيفان، تفاصيل تعذيبه على يد العصابة التي اختطفته في سوريا.

جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات السورية، أمس السبت، تحرير الطفل مقابل الفدية.

حيث قال قطيفان، بحسب العربية نت: إن أول مرة ضرب فيها، طلبوا منه تمثيل البكاء، حتى يصوروا الفيديو.

وأضاف أنهم في المرة الثانية أحضروا حبلاً رفعوه به إلى السقف لينزل رأسه للأسفل، وبدأوا ضربه بحزام جلدي، ثم وضعوا حوله كرتونة ألصقوها به، مشيراً إلى أن رجال العصابة طلبوا منه الصراخ ومناجاة أهله.

كما تابع قائلا: إنهم أحضروا في المرة الثالثة مسدساً وبندقية وضعوها عند رأسه كي يبدأ البكاء، مهددين ذويه إما إخراجه أو قتل نفسه.

ثم كشف أنهم ألبسوه غطاء رأس ونقلوه من مكانه يوم التسليم، مضيفاً أنه لم يتعرّف على أحد منهم.