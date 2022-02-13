انت الان تتابع خبر صلاح وماني يقودان هجوم ليفربول ضد بيرنلي في 'البريميرليج' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيقود الثنائي محمد صلاح، وساديو ماني، هجوم ليفربول بعد غيابهما لفترة طويلة؛ إثر مشاركتهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، علمًا بأن صلاح لعب بديلا في لشوط الثاني من المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي (2-0)".وفيما يلي تشكيلة الناديين:

ليفربول: أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، كيتا، صلاح، ماني، فيرمينو.

بيرنلي: بوب، روبرتس، تاركوفسكي، مي، بيترز، لينون، براونهيل، ويستوود، كورنيت، رودريجيز، ويغورست.

