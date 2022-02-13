العراق وبريطانيا يبحثان تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وقال مكتب الأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "بمكتبه اليوم الأحد، السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي وتدريب القوات المسلحة العراقية".وأكد الاعرجي للسفير البريطاني، أن "العراق يدعم الحوار لحل المشكلات في المنطقة، ويسعى لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، لمواجهة الإرهاب الذي مازال يشكل خطرا حقيقيا، مشيرا إلى أن العراق والمملكة المتحدة يعملان على تجفيف منابع الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية".

من جانبه، أكد السفير البريطاني، "التزام بلاده بدعم العراق في مواجهة داعش الإرهابي، وتقديم المشورة والتدريب".